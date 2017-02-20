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06:41 (мск), источник: Интерфакс

Опознана погибшая в крушении вертолета «Робинсон» на Алтае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Установлена личность женщины, обнаруженной после крушения вертолета «Робинсон» в Телецком озере (Республика Алтай), сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Яна Стрижова.

«Родственники опознали тело, это Елена Ракитская», — сказала Стрижкова «Интерфаксу» в понедельник.

Она также сообщила, что следствие продолжает работать с найденными фрагментами вертолета на предмет установления их принадлежности потерпевшему крушение воздушному судну.

Вертолет «Робинсон», на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.

В районе поисков ранее было обнаружено тело, предположительно, одной из пассажирок вертолета — Елены Ракитской. В среду в озере в 16 километрах южнее кордона Кокши спасатели обнаружили чехлы от винтов и двигателя из вертолета. В четверг утром на расстоянии 21 км южнее кордона Кокши была обнаружена лопасть вертолета.

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