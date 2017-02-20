Опознана погибшая в крушении вертолета «Робинсон» на Алтае

«Родственники опознали тело, это Елена Ракитская», — сказала Стрижкова «Интерфаксу» в понедельник.

Она также сообщила, что следствие продолжает работать с найденными фрагментами вертолета на предмет установления их принадлежности потерпевшему крушение воздушному судну.

Вертолет «Робинсон», на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.

В районе поисков ранее было обнаружено тело, предположительно, одной из пассажирок вертолета — Елены Ракитской. В среду в озере в 16 километрах южнее кордона Кокши спасатели обнаружили чехлы от винтов и двигателя из вертолета. В четверг утром на расстоянии 21 км южнее кордона Кокши была обнаружена лопасть вертолета.