Двоих красноярцев осудят за махинации с элитными квартирами
Мошенники готовили поддельные договоры
Мошенники готовили поддельные договоры
Двое из шести участников организованной группировки пойдут под суд за квартирное мошенничество. Аферисты заключали поддельные договоры
Как выяснили сотрудники ведомства, мошенники искали объявления о сдачи квартир в аренду. Затем они от имени собственников жилья делали поддельные документы, необходимые для регистрации в органах Росреестра.
«Будучи введенными в заблуждение, сотрудники Росреестра регистрировали переходы права собственности на жилое помещение. Всего участники преступной группы получили право собственности на две квартиры общей стоимостью свыше 7,6 млн рублей», — говорится в материалах дела.
Мошенники попались при попытке оформить на себя третью квартиру. Владелец арендованного жилья обратился в Росреестр с заявлением о запрете
Добавим, что уголовное дело уже направлено в Железнодорожный суд Красноярска. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются доказать вину еще четверых участников преступной группы.