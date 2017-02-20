Двоих красноярцев осудят за махинации с элитными квартирами

Двое из шести участников организованной группировки пойдут под суд за квартирное мошенничество. Аферисты заключали поддельные договоры купли-продажи элитного жилья в Красноярске. Информация об этом появилась на официальном сайте генеральной прокуратуры РФ.

Как выяснили сотрудники ведомства, мошенники искали объявления о сдачи квартир в аренду. Затем они от имени собственников жилья делали поддельные документы, необходимые для регистрации в органах Росреестра.

«Будучи введенными в заблуждение, сотрудники Росреестра регистрировали переходы права собственности на жилое помещение. Всего участники преступной группы получили право собственности на две квартиры общей стоимостью свыше 7,6 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Мошенники попались при попытке оформить на себя третью квартиру. Владелец арендованного жилья обратился в Росреестр с заявлением о запрете каких-либо сделок с недвижимостью без его личного участия.

Добавим, что уголовное дело уже направлено в Железнодорожный суд Красноярска. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются доказать вину еще четверых участников преступной группы.