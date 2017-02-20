В Башкирии грабитель магазина приставил нож к горлу продавщицы

По материалам дела, около пяти утра в магазин постучался посетитель. Когда продавщица открыла дверь, клиент схватил ее за волосы и приставил к горлу нож. После этого грабитель достал из кассы 8 тысяч рублей. В это время в магазин зашел сообщник разбойника, и вместе они покинули место происшествия. Продавщица вызвала полицию, вскоре преступники были задержаны.

В отношении подозреваемых, 20-летнего ранее судимого жителя Федоровского района и 22-летнего жителя Стерлитамака, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».