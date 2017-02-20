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06:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Директор хабаровской автошколы торговал документами с размахом

В Хабаровске экс-директор автошколы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА Дейта в региональном СУ СКР.

Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю 50-летний бывший руководитель ФАУ «Хабаровская юношеская автомобильная школа» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с января по декабрь 2015 года подозреваемый получал от граждан деньги за обучение в автошколе, а взамен выдавал свидетельства о профессии водителя. При этом граждане не проходили обучение, не сдавали экзамены. Эти свидетельства были необходимы гражданам для допуска на экзамены в ГИБДД для получения прав.

Следствие установило, что деньги руководитель автошколы не вносил в кассу, а оставлял себе. Таким криминальным способом злоумышленник заработал почти 350 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники УФСБ и УМВД по Хабаровскому краю.

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