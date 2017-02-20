Четыре машины с рыбаками бесследно исчезли на трассе в Новосибирской области

В ночь на 20 февраля на пульт оперативного дежурного авариной-спасательной службы Новосибирской области поступило сообщение о том, что рыбаки, жители Алтайского края, возвращаясь с рыбалки, застряли на трассе в снежном заносе в Карасукском районе.

Известно, что двое мужчин, управлявшие двумя автомобилями, нуждались в помощи спасателей. Пока неясно, сколько людей застряло на трассе, по неофициальной информации, количество транспортных средств увеличилось до четырех.

В час ночи глава администрации Карасукского района направил трактор. Поиски рыбаков продолжались до 7 утра и не привели к результату.