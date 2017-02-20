Четыре машины с рыбаками бесследно исчезли на трассе в Новосибирской области
Двое рыбаков пропали на трассе в Новосибирской области, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Двое рыбаков пропали на трассе в Новосибирской области, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
В ночь на 20 февраля на пульт оперативного дежурного
Известно, что двое мужчин, управлявшие двумя автомобилями, нуждались в помощи спасателей. Пока неясно, сколько людей застряло на трассе, по неофициальной информации, количество транспортных средств увеличилось до четырех.
В час ночи глава администрации Карасукского района направил трактор. Поиски рыбаков продолжались до 7 утра и не привели к результату.
В 7:30 дополнительно на поиски были направлены спасатели Карасукского
В целях организации пункта обогрева людей, на место происшествия выдвинулся автомобиль ГАЗ 66. Проведения поисковых работ осуществляется с помощью снегохода «Буран». В данный момент ведутся работы по поиску пострадавших.
Местонахождение рыбаков до сих пор не известно.