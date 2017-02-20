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07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четыре машины с рыбаками бесследно исчезли на трассе в Новосибирской области

Двое рыбаков пропали на трассе в Новосибирской области, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

В ночь на 20 февраля на пульт оперативного дежурного авариной-спасательной службы Новосибирской области поступило сообщение о том, что рыбаки, жители Алтайского края, возвращаясь с рыбалки, застряли на трассе в снежном заносе в Карасукском районе.

Известно, что двое мужчин, управлявшие двумя автомобилями, нуждались в помощи спасателей. Пока неясно, сколько людей застряло на трассе, по неофициальной информации, количество транспортных средств увеличилось до четырех.

В час ночи глава администрации Карасукского района направил трактор. Поиски рыбаков продолжались до 7 утра и не привели к результату.

В 7:30 дополнительно на поиски были направлены спасатели Карасукского поисково-спасательного отряда. Они прибыли в село Благодатное, откуда ведется поиск, в 8:40 утра.

В целях организации пункта обогрева людей, на место происшествия выдвинулся автомобиль ГАЗ 66. Проведения поисковых работ осуществляется с помощью снегохода «Буран». В данный момент ведутся работы по поиску пострадавших.

Местонахождение рыбаков до сих пор не известно.

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