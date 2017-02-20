Очередное нападение на таксиста произошло в Хабаровске

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Сотрудники полиции в Хабаровске по горячим следам раскрыли разбойное нападение на таксиста. Ранее судимый за убийство житель краевого центра под угрозой ножа похитил у работника фирмы такси полторы тысячи рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ночное время в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение от автолюбителя, занимающегося частным извозом. Пассажир, которого водитель подвозил из южной в центральную часть города, напал на него с ножом и похитил полторы тысячи рублей.

Происшествие случилось возле остановки общественного транспорта «Индустриальная». Похитив деньги, злоумышленник попытался скрыться в близлежащих дворах. Однако потерпевший последовал на автомобиле за ним, одновременно ориентируя наружные наряды. Уже через несколько минут налетчик был задержан патрульными экипажами полиции. При личном досмотре у него был обнаружен нож и похищенные деньги. Заявитель уверенно опознал злоумышленника.

Установлено, что подозреваемый заказал такси при помощи мобильного приложения. В салон он сел, будучи нетрезвым, при этом продолжал распивать спиртное. На этой почве между пассажиром и водителем произошел конфликт. Автолюбитель остановил машину и попросил клиента покинуть салон. В ответ злоумышленник достал складной нож и потребовал отдать имевшиеся у автолюбителя денежные средства.

Ранее 41-летний хабаровчанин привлекался к уголовной ответственности за убийство. Из мест лишения свободы фигурант освободился десять лет назад. В краевом центре он неофициально трудился на предприятии по изготовлению пластиковых окон.

Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Решением Индустриального районного суда подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Сотрудники полиции проверяют информацию о причастности задержанного к иным преступлениям.