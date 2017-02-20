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07:24 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске проверят отказ водителя пропустить «скорую» с больным

Следственное управление СКР по Новосибирской области организовало проверку скандального видео, размещенного в соцсети Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи не может проехать из-за грузовика, перегородившего дорогу.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. Водитель мешающего проезду неотложки грузовика отказался отгонять его, утверждая, что «время — это деньги». По словам очевидцев, на уговоры и ожесточенную перепалку с упрямцем было потрачено не меньше 20 минут, и в итоге «скорой» освободили проезд владельцы других машин, которых за это время разыскали прохожие. При этом в карете скорой помощи находился тяжелобольной пациент.

Как сообщила «РГ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Анастасия Кулешова, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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