В Новосибирске проверят отказ водителя пропустить «скорую» с больным
Следственное управление СКР по Новосибирской области организовало проверку скандального видео, размещенного в соцсети Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54».
Следственное управление СКР по Новосибирской области организовало проверку скандального видео, размещенного в соцсети Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи не может проехать
Инцидент произошел на улице Фрунзе. Водитель мешающего проезду неотложки грузовика отказался отгонять его, утверждая, что «время — это деньги». По словам очевидцев, на уговоры и ожесточенную перепалку с упрямцем было потрачено не меньше 20 минут, и в итоге «скорой» освободили проезд владельцы других машин, которых за это время разыскали прохожие. При этом в карете скорой помощи находился тяжелобольной пациент.
Как сообщила «РГ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Анастасия Кулешова, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.