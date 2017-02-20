Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за возможного подтопления двух садоводств

Режим повышенной готовности ввели в Иркутске в связи с возможным подтоплением садоводств «Нептун» и «Ангара — 3» в районе станции Батарейная. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел вице-мэр Иркутска Иван Носков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

По словам руководителя МКУ «Безопасный город» Андрея Медведева, экипажами аварийно-спасательной службы Иркутска ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды в этом районе. На 17.00 19 февраля уровень воды поднялся до 70 см. Вода подошла вплотную к дороге, расположенной между Ангарой и садоводством «Ангара-3». К 19.00 уровень воды снизился до 40 см.

«В результате низких среднесуточных температур в первой половине февраля в этом районе образовался затор из-за скопления шуги. По прогнозу метеорологов с 23 февраля ожидается потепление с дневными температурами до +1°C. В результате чего произойдет разрушение ледяного затора и понижение уровня воды», — отметил начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Иркутское УГМС» Михаил Колесников.

На сегодняшний день в СНТ «Нептун» и «Ангара-3» находятся 412 домовых строений, постоянно проживает около 250-ти человек из них 37 детей, сообщила и. о. заместителя мэра — главы Ленинского округа города Иркутска Татьяна Жичина. Население о возможном подтоплении и эвакуации оповещено. Подготовлен эвакуационный пункт на базе школы № 36. На подъездах к садоводствам в местах возможного подтопления проезжей части выставлен пост ГИБДД, территория садоводств патрулируется полицией.

Садоводство «Агнара-3» уже подтапливалось ранее. Последний раз в 2013 году вода залила треть территории. Вода в домах поднималась до 1 метра от уровня пола.

«Мы сделали выводы по итогам 2013 года. На общем собрании было решено возвести дамбу, чтобы избежать дальнейших подтоплений. Были собраны целевые средства и возведено более 1,5 км дамбы. Дополнительно сделали ров для отведения воды. Так как во время предыдущих подтоплений вода выше 1 метра не поднималась, считаем, что этих мер будет достаточно для предотвращения подтопления домов», — сказал председатель садоводства Евгений Мелешкин.

Такая же дамба была возведена силами членов СНТ в садоводстве «Нептун». Сейчас жители садоводств выставили своих дежурных для отслеживания уровня воды в реке.