Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Эксперт рассказал, откуда у ДНР взялось 700 танков и 400 БМП
Военные в США заявили о доказательстве слабости России
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14В США прошла самая престижная выставка собак
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14События недели в фотографиях
07:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за возможного подтопления двух садоводств

Данное решение приняли на заседании КЧС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Режим повышенной готовности ввели в Иркутске в связи с возможным подтоплением садоводств «Нептун» и «Ангара — 3» в районе станции Батарейная. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел вице-мэр Иркутска Иван Носков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

По словам руководителя МКУ «Безопасный город» Андрея Медведева, экипажами аварийно-спасательной службы Иркутска ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды в этом районе. На 17.00 19 февраля уровень воды поднялся до 70 см. Вода подошла вплотную к дороге, расположенной между Ангарой и садоводством «Ангара-3». К 19.00 уровень воды снизился до 40 см.

«В результате низких среднесуточных температур в первой половине февраля в этом районе образовался затор из-за скопления шуги. По прогнозу метеорологов с 23 февраля ожидается потепление с дневными температурами до +1°C. В результате чего произойдет разрушение ледяного затора и понижение уровня воды», — отметил начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Иркутское УГМС» Михаил Колесников.

На сегодняшний день в СНТ «Нептун» и «Ангара-3» находятся 412 домовых строений, постоянно проживает около 250-ти человек из них 37 детей, сообщила и. о. заместителя мэра — главы Ленинского округа города Иркутска Татьяна Жичина. Население о возможном подтоплении и эвакуации оповещено. Подготовлен эвакуационный пункт на базе школы № 36. На подъездах к садоводствам в местах возможного подтопления проезжей части выставлен пост ГИБДД, территория садоводств патрулируется полицией.

Садоводство «Агнара-3» уже подтапливалось ранее. Последний раз в 2013 году вода залила треть территории. Вода в домах поднималась до 1 метра от уровня пола.

«Мы сделали выводы по итогам 2013 года. На общем собрании было решено возвести дамбу, чтобы избежать дальнейших подтоплений. Были собраны целевые средства и возведено более 1,5 км дамбы. Дополнительно сделали ров для отведения воды. Так как во время предыдущих подтоплений вода выше 1 метра не поднималась, считаем, что этих мер будет достаточно для предотвращения подтопления домов», — сказал председатель садоводства Евгений Мелешкин.

Такая же дамба была возведена силами членов СНТ в садоводстве «Нептун». Сейчас жители садоводств выставили своих дежурных для отслеживания уровня воды в реке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бизнесмен в Иркутске едва не попал в реестр недобросовестных поставщиков
Северная Корея призвала президента США принять «смелое решение»
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
ЕС не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь