В Магнитогорске 35-летняя женщина набросилась с ножом на своего сожителя
Конфликт произошёл на бытовой почве.
Конфликт произошёл на бытовой почве.
Жительница Магнитогорска подозревается в особо тяжком преступлении, сообщают в
В квартире дома по проспекту Карла Маркса 35-летняя женщина ударила ножом в грудь своего сожителя. Конфликт произошёл на бытовой почве, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.