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07:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске 35-летняя женщина набросилась с ножом на своего сожителя

Конфликт произошёл на бытовой почве.

Жительница Магнитогорска подозревается в особо тяжком преступлении, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартире дома по проспекту Карла Маркса 35-летняя женщина ударила ножом в грудь своего сожителя. Конфликт произошёл на бытовой почве, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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