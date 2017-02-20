В Магнитогорске 35-летняя женщина набросилась с ножом на своего сожителя

Жительница Магнитогорска подозревается в особо тяжком преступлении, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартире дома по проспекту Карла Маркса 35-летняя женщина ударила ножом в грудь своего сожителя. Конфликт произошёл на бытовой почве, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.