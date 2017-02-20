Глава села в Хабаровском крае: На трассе фуры вмерзают в лед, а люди ночуют в микроавтобусах
Дорога к Софийску оказалась непроезжей даже для грузовиков, которые возят в село продукты питания.
Дорога к Софийску оказалась непроезжей даже для грузовиков, которые возят в село продукты питания.
В селе Софийск Ульчского района начались перебои с поставками продуктов — об этом в редакцию портала «Губерния» сообщили местные жители. Непростая ситуация сложилась
В редакцию портала обратилась жительница села Софийск Лариса Качайкина, которая рассказала о возникшей проблеме и прислала видео с фурой, вмерзшей в лед на дороге.«Эта фура привезла продукты, а на обратном пути попала в ледяную ловушку. Другие авто доезжают до наледи и разворачиваются обратно. И так уже более двух недель, — говорит Лариса Качайкина. — Бывает, расчистят на
Непроходимой эта трасса становится также осенью и весной, но вместо льда по дорожному полотну разливается грязь.
В администрации села сообщили, что своими силами очищать дорогу от льда местные власти не имеют права, а потому они вынуждены полагаться на дорожников — передвижную механизированную колонну, которая не всегда оперативно реагирует на вызовы.«Дорога-подъезд к Софийску находится в собственности правительства Хабаровского края. Мы не можем туда внимание обращать, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств. А эта наледь возникает постоянно. К нам приходит ПМК-83, но проблема решается кратковременно. К тому же они подзапускают ситуацию, бывает, что и обманывают. Допустим, мне звонит диспетчер, спрашивает: “Как ситуация?”. Отвечаю, что никого не было, наледь не очищена. А меня спрашивают: “Как? Нам доложили, что всю ночь работали и все убрали” — хотя я только что проверял и ничего не убрано», — прокомментировал глава села Геннадий Воропаев.
Наледь возникает на двух участках трассы, протяженность каждого из них — около 100 метров. В сложившейся ситуации местные власти винят малоснежную зиму.«Поиздевалась зима над нами в этом году. Обычно, когда снегом укроет, [вода] под дорогой протекает. А в этом году не укрыло — морозы даванули, все перемерзло. Люди машины ломают постоянно
Впрочем, глава села отметил, что за 18 лет его руководства такая серьезная проблема возникала всего дважды. В предыдущие годы зимы были более снежными.
Около двух лет назад были выделены деньги, за счет которых на трассе оборудовали несколько водопропусков, однако этого оказалось недостаточно. По словам Геннадия Воропаева, с приходом весны местным властям предстоит убедить краевое правительство выделить деньги на обустройство дополнительных водосборников на сложных участках дороги.