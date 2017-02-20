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07:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава села в Хабаровском крае: На трассе фуры вмерзают в лед, а люди ночуют в микроавтобусах

Дорога к Софийску оказалась непроезжей даже для грузовиков, которые возят в село продукты питания.

Источник: Reuters

В селе Софийск Ульчского района начались перебои с поставками продуктов — об этом в редакцию портала «Губерния» сообщили местные жители. Непростая ситуация сложилась из-за льда на единственной дороге, соединяющей село с трассой до поселка Де-Кастри. По словам главы Софийска, служба, которая обязана регулярно расчищать грунтовку, не всегда вовремя выполняет свою работу — из-за этого во льдах застревают легковые машины и даже тяжелые грузовики, сообщает портал «Губерния».

В редакцию портала обратилась жительница села Софийск Лариса Качайкина, которая рассказала о возникшей проблеме и прислала видео с фурой, вмерзшей в лед на дороге.

«Эта фура привезла продукты, а на обратном пути попала в ледяную ловушку. Другие авто доезжают до наледи и разворачиваются обратно. И так уже более двух недель, — говорит Лариса Качайкина. — Бывает, расчистят на день-два (тогда с трудом можно будет проехать), а потом вода опять все заливает. И застревают машины с продуктами, люди сидят в селе без продуктов. Выехать из села практически невозможно».

Непроходимой эта трасса становится также осенью и весной, но вместо льда по дорожному полотну разливается грязь.

В администрации села сообщили, что своими силами очищать дорогу от льда местные власти не имеют права, а потому они вынуждены полагаться на дорожников — передвижную механизированную колонну, которая не всегда оперативно реагирует на вызовы.

«Дорога-подъезд к Софийску находится в собственности правительства Хабаровского края. Мы не можем туда внимание обращать, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств. А эта наледь возникает постоянно. К нам приходит ПМК-83, но проблема решается кратковременно. К тому же они подзапускают ситуацию, бывает, что и обманывают. Допустим, мне звонит диспетчер, спрашивает: “Как ситуация?”. Отвечаю, что никого не было, наледь не очищена. А меня спрашивают: “Как? Нам доложили, что всю ночь работали и все убрали” — хотя я только что проверял и ничего не убрано», — прокомментировал глава села Геннадий Воропаев.

Наледь возникает на двух участках трассы, протяженность каждого из них — около 100 метров. В сложившейся ситуации местные власти винят малоснежную зиму.

«Поиздевалась зима над нами в этом году. Обычно, когда снегом укроет, [вода] под дорогой протекает. А в этом году не укрыло — морозы даванули, все перемерзло. Люди машины ломают постоянно из-за этого. У нас тут и фуры застревали, и микроавтобусы с людьми ночевали, и с детьми машины [в ловушку] попадали. Недавно КрАЗ с лесом застрял, чуть не опрокинулся. А на этом участке и связи нет, поэтому приходится ждать, пока кто-нибудь мимо проедет, а потом ПМК вызывать. Можно и сутки во льду просидеть», — добавил Геннадий Воропаев.

Впрочем, глава села отметил, что за 18 лет его руководства такая серьезная проблема возникала всего дважды. В предыдущие годы зимы были более снежными.

Около двух лет назад были выделены деньги, за счет которых на трассе оборудовали несколько водопропусков, однако этого оказалось недостаточно. По словам Геннадия Воропаева, с приходом весны местным властям предстоит убедить краевое правительство выделить деньги на обустройство дополнительных водосборников на сложных участках дороги.

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