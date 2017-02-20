На Среднем Урале вскрыто крупное мошенничество с земельными участками садоводов

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с октября по декабрь 2015 года неустановленные лица под видом собственников, используя недействительные либо подложные документы, продавали чужие участки, расположенные в садовом потребительском обществе № 127 «Дачник». Покупатели при этом ничего не подозревали.

«Мошенники привлекали покупателей заниженной ценой, продавая землю по 50 тыс. руб. за участок. В дальнейшем указанные лица, не имея на то права, с помощью знакомой сотрудницы Росреестра регистрировали право собственности. Подельники передавали ей пакет документов, которые в последующем направлялись для регистрации незаконных сделок купли-продажи земельных участков», — рассказали схему в надзорном ведомстве.

В отношении инженера территориального отдела № 2 филиала Росреестра по Свердловской области, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба). Всего материалы прокурорской проверки содержат сведения о незаконном отчуждении около 20 земельных участков. Сумма ущерба и круг потерпевших будут установлены следственным путем.