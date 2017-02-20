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08:26 (мск), источник: VN.RU

Пострадавшую в массовом ДТП девушку освободили спасатели

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Калининском районе Новосибирска минувшей ночью. В ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь спасателей МАСС, которые извлекли пострадавшую молодую женщину из покореженного автомобиля.

Столкновение сразу пяти автомобилей произошло сегодня ночью в Калининском районе. Около 00.15 на перекрестке улиц Карпатская и Объединения столкнулись Honda Accord, Mazda MPV, Mitsubishi Outlander, Mersedes-Benz и Nissan Mikra. Одна из пассажирок оказалась зажата в автомобиле. Чтобы освободить ее, потребовалась помощь спасателей МАСС.

— Спасатели МАСС эвакуировали девушку 1993 г.р., зажатую в автомобиле, и передали врачам скорой. Остальные участники аварии в медицинской помощи не нуждаются, — говорится в сообщении МАСС.

На выходных в ДТП в Новосибирской области погибли два человека. Серьезная авария с пятью пострадавшими произошла вечером 18 февраля в Советском районе города. «Тойота» и «Субару» двигались навстречу друг другу, когда «Тойоту» вынесло на встречную полосу. Автомобили столкнулись дважды: сначала передней, а затем и задней частями.

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