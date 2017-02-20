Пострадавшую в массовом ДТП девушку освободили спасатели

Столкновение сразу пяти автомобилей произошло сегодня ночью в Калининском районе. Около 00.15 на перекрестке улиц Карпатская и Объединения столкнулись Honda Accord, Mazda MPV, Mitsubishi Outlander, Mersedes-Benz и Nissan Mikra. Одна из пассажирок оказалась зажата в автомобиле. Чтобы освободить ее, потребовалась помощь спасателей МАСС.

— Спасатели МАСС эвакуировали девушку 1993 г.р., зажатую в автомобиле, и передали врачам скорой. Остальные участники аварии в медицинской помощи не нуждаются, — говорится в сообщении МАСС.