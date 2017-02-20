В Уфе женщина-водитель сбила во дворе четырехлетнего ребенка

Сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова сообщила, что 35-летняя женщина за рулем «Suzuki SX4» ехала по дворовому проезду дома № 44 по улице Софьи Перовской. Здесь она сбила внезапно появившегося на дороге четырехлетнего мальчика. Ребенок на улице был вместе с матерью, он получил множественные травмы головы. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

По информации ведомства, за прошедшие выходные на территории города зарегистрировано 197 ДТП. В четырех авариях пострадали пять человек.