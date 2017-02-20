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08:13 (мск), источник: Newslab.ru

ФСБ провела обыски в администрации Краснотуранского района

Правоохранительные органы выясняют, куда делись 6 млн рублей, выделенных из бюджета на создание туристско-рекреационной зоны.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе в администрации Краснотуранского района прошли обыски, сообщает минусинский телеканал «Тон». Правоохранительные органы выясняют, куда делись 6 млн рублей, выделенных из бюджета на создание туристско-рекреационной зоны.

По данным СМИ, в 2016 году на организацию места отдыха из бюджета были выделены 6 млн рублей. Глава администрации района Виктор Линдт якобы перевел их на счета подрядчика, но тот запланированных работ так и не провел — на месте рекреационной зоны по-прежнему находится пустырь. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий.

В здании администрации района, в том числе в кабинете Линдта, в конце прошлой недели работали сотрудники ФСБ. Сам глава администрации отказался комментировать произошедшее местным журналистам.

В ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю пообещали дать свой комментарий позднее.

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