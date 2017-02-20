ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове

По предварительным данным, 19 февраля около 21.00 на проспекте Королева автомобиль BMW столкнулся с Land Rover.

Тот после удара оказался на встречной полосе, где столкнулся с Range Rover, ехавшей без пассажиров маршруткой Hyundai County и «ГАЗелью».

Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.