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09:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростове

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в донской столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, 19 февраля около 21.00 на проспекте Королева автомобиль BMW столкнулся с Land Rover.

Тот после удара оказался на встречной полосе, где столкнулся с Range Rover, ехавшей без пассажиров маршруткой Hyundai County и «ГАЗелью».

Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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