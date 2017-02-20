Обвалившуюся в центре Владивостока улицу спасают от холодов

На площадке завершается установка бетонных блоков — опор, на которые производится укладка альтернативной теплотрассы, ее протяженность составит около 100 метров.

Уже выполнен монтаж трубопроводов протяженностью 50 метров. Несмотря на сложные погодные условия в виде выпавшего снега и шквального ветра, работы продолжаются и ведутся круглосуточно. На площадке имеется вся необходимая спецтехника и материалы. Работы выполняет специализированная подрядная организация ООО «НТС-ГРУПП» за счет компании-застройщика ООО «Каскад-Строй». Со своей стороны филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» осуществляет строжайший контроль соблюдения технологии.

После завершения работ по монтажу и присоединения к существующим сетям нового трубопровода, необходимо произвести переключение подачи теплоснабжения с основной схемы на временную, при этом процесс требует обязательного отключения потребителей. Энергетики сделают все необходимое для создания условий, позволяющих выполнить переключение в кратчайшие сроки и обеспечить подачу тепла и горячей воды на Эгершельд по временной схеме.