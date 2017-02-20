В Челябинске опять ДТП со скорой

По сообщениям очевидцев, авария произошла на улице Гагарина напротив ТРЦ «Алмаз».

В отделе пропаганды ГИБДД города уточнили, что в ДТП с участием машины скорой никто не пострадал. Поэтому в сводку происшествий эта авария не попала. Известно, что карета скорой помощи получила повреждения.

Как ранее сообщало агентство, первого февраля в Челябинске произошло серьезное ДТП с машиной скорой помощи — легковушка влетела в спецавтомобиль, после чего «скорая» задела еще одну машину. Пострадал водитель скорой помощи. Пациента, который в момент аварии находился в машине скорой, в больницу повез другой спецавтомобиль.

В октябре 2016 года произошла жуткая трагедия с каретой скорой помощи. В шесть утра пьяный Александр Филин за рулем «Хонды Цивик» протаранил машину скорой помощи, в которой везли маму с 10-месячным малышом. В результате «скорая», получив удар, врезалась в опору электропередач, переломив ее пополам.

В результате аварии погибли ребенок, 26-летний фельдшер челябинской станции скорой медицинской помощи Владислав Исламов и 60-летний водитель Сергей Федерягин. Мама малыша и 22-летний фельдшер Лиза Гроза серьезно пострадали. Дело в отношении Филина передано в суд.