В сети появилось видео ДТП со «скорой» на Ленина

На кадрах видно, что по Ленина с включенными проблесковыми маячками ехала «скорая помощь». По Газете Звезда на разрешающий сигнал светофора двигалась иномарка, но автомобиль не пропустил «скорую» на перекрестке, в результате чего произошло столкновение. От удара машину с медиками отбросило на полосу встречного движения.