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09:33 (мск), источник: Новости Перми

В сети появилось видео ДТП со «скорой» на Ленина

Виновником аварии, которая произошла утром 17 февраля в центре Перми, мог стать водитель иномарки, не пропустивший автомобиль «скорой помощи».

Появилось видео аварии, которая произошла на перекрестке Газеты Звезда и Ленина утром 17 февраля.

На кадрах видно, что по Ленина с включенными проблесковыми маячками ехала «скорая помощь». По Газете Звезда на разрешающий сигнал светофора двигалась иномарка, но автомобиль не пропустил «скорую» на перекрестке, в результате чего произошло столкновение. От удара машину с медиками отбросило на полосу встречного движения.

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