В сети появилось видео ДТП со «скорой» на Ленина
Виновником аварии, которая произошла утром 17 февраля в центре Перми, мог стать водитель иномарки, не пропустивший автомобиль «скорой помощи».
Виновником аварии, которая произошла утром 17 февраля в центре Перми, мог стать водитель иномарки, не пропустивший автомобиль «скорой помощи».
Появилось видео аварии, которая произошла на перекрестке Газеты Звезда и Ленина утром 17 февраля.
На кадрах видно, что по Ленина с включенными проблесковыми маячками ехала «скорая помощь». По Газете Звезда на разрешающий сигнал светофора двигалась иномарка, но автомобиль не пропустил «скорую» на перекрестке, в результате чего произошло столкновение. От удара машину с медиками отбросило на полосу встречного движения.