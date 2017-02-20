Крупный пожар в Башкирии: Горящие на трассе фуры тушили более 40 огнеборцев

На место сразу выехали силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

«Было обнаружено факельное горение двух автоцистерн. В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн от МЧС участвовало 14 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов дальнейшего распространения огня на автоприцеп к автомобилю “Volvo” и рядом стоящие припаркованные машины не допущено. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населению нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.