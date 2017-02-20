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09:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Крупный пожар в Башкирии: Горящие на трассе фуры тушили более 40 огнеборцев

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев. В оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» 19 февраля в 23.35 поступило сообщение о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном.

На место сразу выехали силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

«Было обнаружено факельное горение двух автоцистерн. В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн от МЧС участвовало 14 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов дальнейшего распространения огня на автоприцеп к автомобилю “Volvo” и рядом стоящие припаркованные машины не допущено. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населению нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 00.14 огонь был локализован, в 00.47 — ликвидировано открытое горение. Полностью пожар удалось потушить в 02.25.

В результате происшествия были повреждены две фуры с автоцистернами, а также частично повреждена кабина стоявшего рядом автомобиля «MAN». Устанавливаются причина возгорания и точная сумма материального ущерба.

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