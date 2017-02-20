Крупный пожар в Башкирии: Горящие на трассе фуры тушили более 40 огнеборцев
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев. В
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев. В
На место сразу выехали силы и средства уфимского
«Было обнаружено факельное горение двух автоцистерн. В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн от МЧС участвовало 14 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов дальнейшего распространения огня на автоприцеп к автомобилю “Volvo” и рядом стоящие припаркованные машины не допущено. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населению нет», — сообщили в
В 00.14 огонь был локализован, в 00.47 — ликвидировано открытое горение. Полностью пожар удалось потушить в 02.25.
В результате происшествия были повреждены две фуры с автоцистернами, а также частично повреждена кабина стоявшего рядом автомобиля «MAN». Устанавливаются причина возгорания и точная сумма материального ущерба.