Суд по делу о резне в ТЦ «Новая Европа» начнется в понедельник в Минске
Судебное разбирательство по данному уголовному делу будет идти в открытом судебном заседании, обвиняемый признан вменяемым.
Судебное разбирательство по данному уголовному делу будет идти в открытом судебном заседании, обвиняемый признан вменяемым.
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Минский городской суд в понедельник 20 февраля начнет рассматривать уголовное дело о кровавой резне в торговом центре «Новая Европа».
Судебное заседание начнется в 10:00 и будет проходить в открытом режиме, поскольку обвиняемый ранее был признан вменяемым.
Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.