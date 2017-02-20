Суд по делу о резне в ТЦ «Новая Европа» начнется в понедельник в Минске

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Минский городской суд в понедельник 20 февраля начнет рассматривать уголовное дело о кровавой резне в торговом центре «Новая Европа».

Трагедия произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на продавщиц ТЦ — одна от полученных травм погибла и еще двое были ранены.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на продавщиц ТЦ — одна от полученных травм погибла и еще двое были ранены.

Судебное заседание начнется в 10:00 и будет проходить в открытом режиме, поскольку обвиняемый ранее был признан вменяемым.

Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.