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11:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

10 человек эвакуировали из горящего дома в Иркутской области

Причиной возгорания мог стать обогреватель.

Источник: IrkutskMedia.ru

Команда добровольцев поселка Янталь Усть-Кутского района Иркутской области первой прибыла на пожар и смогла не только эвакуировать 10 жильцов горящего дома, но самостоятельно ликвидировать возгорание. По предварительной информации, причиной пожара мог стать обогреватель кустарного производства, который находился в квартире рядом с диваном. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило в пятом часу вечера. На помощь прибыло подразделение добровольной пожарной команды и староста поселка.

«Прибывшие на место пожарные увидели, что из окна квартиры на втором этаже идет дым. Жильцы верхних этажей из-за сильного задымления в подъезде боялись самостоятельно спускаться вниз. Огнеборцы пришли на помощь и эвакуировали по лестничным маршам 10 человек», — отметили в ведомстве.

Своими силами добровольная пожарная команда смогла ликвидировать возгорание и последствия пожара, помощь специалистов им не понадобилась. В результате пожара в комнате горящей квартиры повреждена мебель на площади 10 кв. метров и оконная рама. В соседней квартире пострадала обшивка балкона.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Житель Иркутска спас на пожаре двух девочек.

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