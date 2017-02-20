10 человек эвакуировали из горящего дома в Иркутской области
Причиной возгорания мог стать обогреватель.
Причиной возгорания мог стать обогреватель.
Команда добровольцев поселка Янталь
Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило в пятом часу вечера. На помощь прибыло подразделение добровольной пожарной команды и староста поселка.
«Прибывшие на место пожарные увидели, что из окна квартиры на втором этаже идет дым. Жильцы верхних этажей
Своими силами добровольная пожарная команда смогла ликвидировать возгорание и последствия пожара, помощь специалистов им не понадобилась. В результате пожара в комнате горящей квартиры повреждена мебель на площади 10 кв. метров и оконная рама. В соседней квартире пострадала обшивка балкона.
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