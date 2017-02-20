Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Эксперт рассказал, откуда у ДНР взялось 700 танков и 400 БМП
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Откровенное признание Валерии: "Да, я жила на зоне!"
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
09:21 (мск), источник: Газета.Ру

Пожар на ярмарке в Мытищах потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на ярмарке в подмосковных Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Пожар, который произошел на площади 4 тыс. кв. м, ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами.

По данным ведомства, для ликвидации пожара было задействовано 27 единиц техники. В тушении огня принимали участие около 100 человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах загорелся оптовый рынок в районе Осташковского шоссе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Северная Корея призвала президента США принять «смелое решение»
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
ЕС не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь