Пожар на ярмарке в Мытищах потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на ярмарке в подмосковных Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на ярмарке в подмосковных Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на
«Пожар, который произошел на площади 4 тыс. кв. м, ликвидирован», — рассказали в ведомстве.
Также в МЧС добавили, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами.
По данным ведомства, для ликвидации пожара было задействовано 27 единиц техники. В тушении огня принимали участие около 100 человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах загорелся оптовый рынок в районе Осташковского шоссе.