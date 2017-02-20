Пожар на ярмарке в Мытищах потушен

«Пожар, который произошел на площади 4 тыс. кв. м, ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами.

По данным ведомства, для ликвидации пожара было задействовано 27 единиц техники. В тушении огня принимали участие около 100 человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах загорелся оптовый рынок в районе Осташковского шоссе.