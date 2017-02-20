Вор забрался в хабаровский магазин через щель под потолком
Злоумышленник и его подельник попали в объектив камеры наблюдения; с записью работают полицейские.
Злоумышленник и его подельник попали в объектив камеры наблюдения; с записью работают полицейские.
В ночь на субботу у остановки «Рынок» на проспекте 60-летия Октября преступники обокрали небольшой магазин. Точка, где торгуют одеждой, воздушными шарами, серебром и многим другим, расположена в одном здании с круглосуточным супермаркетом. Злоумышленников было двое. Один из них, встав на платежный терминал в тамбуре, забрался в торговый зал через проем между потолком и стеклянной перегородкой, а затем открыл дверь своему сообщнику, сообщает портал «Губерния».
Хозяйка не оставляет в магазине выручку на ночь, однако с пустыми руками преступники не ушли. Предприниматель недосчиталась нескольких предметов одежды и украшений: воры вынесли их во взятом здесь же пакете.
Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. С этой записью работают полицейские.