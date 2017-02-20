Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Российские ученые сделали невероятное открытие
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Авария на крупнейшей в США плотине
10Ежегодный Венецианский карнавал
11:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Вор забрался в хабаровский магазин через щель под потолком

Злоумышленник и его подельник попали в объектив камеры наблюдения; с записью работают полицейские.

В ночь на субботу у остановки «Рынок» на проспекте 60-летия Октября преступники обокрали небольшой магазин. Точка, где торгуют одеждой, воздушными шарами, серебром и многим другим, расположена в одном здании с круглосуточным супермаркетом. Злоумышленников было двое. Один из них, встав на платежный терминал в тамбуре, забрался в торговый зал через проем между потолком и стеклянной перегородкой, а затем открыл дверь своему сообщнику, сообщает портал «Губерния».

Хозяйка не оставляет в магазине выручку на ночь, однако с пустыми руками преступники не ушли. Предприниматель недосчиталась нескольких предметов одежды и украшений: воры вынесли их во взятом здесь же пакете.

Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. С этой записью работают полицейские.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
День родного языка в Хабаровском крае отметят викторинами и конкурсами
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Заслужили? Фильмы, которым дали «Оскар», а мы не поняли – за что Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь