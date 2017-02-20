Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке

Во Владивостоке 30-летний водитель автомобиля Toyota Crown Majesta сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, вне зоны действия пешеходного перехода в районе дома по Океанскому проспекту, 149. Сбитая около остановки «Некрасовская» пенсионерка была увезена с места ДТП в Тысячекоечную больницу с сотрясением мозга и переломом шейки бедра, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла в светлое время суток. Автомобиль двигался со стороны Народного проспекта в сторону проспекта Острякова.

Обстоятельства ДТП уточняют специалисты.