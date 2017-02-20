Трамвай сошел с рельсов на площади Революции

В Челябинске сегодня утром, 20 февраля в 9:00, на площади Революции сошел с рельсов трамвай, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информационный центр МУП «ЧелябГЭТ».

В связи с инцидентом движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала было приостановлено. Судя по времени, это продлилось недолго — в настоящий момент неполадка устранена, движение восстановили. Причины произошедшего устанавливаются.