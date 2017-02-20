В Самаре на Советской/Юных пионеров у трамвая отвалилось колесо

В воскресенье, 19 февраля, в Самаре зафиксировали происшествие с участием общественного транспорта. На пересечении улицы Советской и проспекта Юных пионеров у трамвая отвалилось колесо. Об этом пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.

— Движение трамваев остановилось по улице Советской, в направлении от Ставропольской к Юных пионеров, — рассказала местная жительница Ольга Штанова. — Трамвай, в котором мы находились, замедлил ход и остановился. Через пару минут водитель сообщила, что движение встало из-за того, что у впереди идущего трамвая отвалилось колесо. Из общения вагоновожатых услышала, что за 20 с лишним лет работы в ТТУ такой случай впервые, чтобы колеса теряли.