Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Политолог: в Киеве собралась уже целая диаспора сбежавших из РФ
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
10Авария на крупнейшей в США плотине
09:17 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на Советской/Юных пионеров у трамвая отвалилось колесо


Временно останавливалось движение.

В воскресенье, 19 февраля, в Самаре зафиксировали происшествие с участием общественного транспорта. На пересечении улицы Советской и проспекта Юных пионеров у трамвая отвалилось колесо. Об этом пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.

— Движение трамваев остановилось по улице Советской, в направлении от Ставропольской к Юных пионеров, — рассказала местная жительница Ольга Штанова. — Трамвай, в котором мы находились, замедлил ход и остановился. Через пару минут водитель сообщила, что движение встало из-за того, что у впереди идущего трамвая отвалилось колесо. Из общения вагоновожатых услышала, что за 20 с лишним лет работы в ТТУ такой случай впервые, чтобы колеса теряли.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
SpaceX впервые отправила к МКС корабль Dragon с комплекса для запуска "шаттлов"
Северная Корея призвала президента США принять «смелое решение»
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
ЕС не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь