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09:52 (мск), источник: Вести Приморье

Амурский тигренок погиб на железной дороге в Хабаровском крае

Тело амурского тигренка, которого, предположительно, сбил поезд, найдено недалеко от села Розенгартовка в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр «Амурский тигр»).

«Восемнадцатого февраля в КГКУ “Служба по охране животного мира и ООПТ” Хабаровского края поступило сообщение от оперативного дежурного транспортной полиции Хабаровского края, о том, что недалеко от станции Бойцова (село Розенгартовка, Бикинский район) на железнодорожной насыпи лежит, предположительно, сбитый поездом молодой тигр», — уточняется в сообщении. На место происшествия выезжала оперативная группа. Специалисты изъяли тело хищника для экспертизы.

«Если предварительная версия — тигренка сбил поезд, подтвердится, можно предположить, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и стало причиной трагедии. Однако до получения результатов вскрытия выводы преждевременны, — сказал директор Дальневосточного филиала Центра “Амурский тигр” Сергей Арамилев. — Высокая смертность тигрят по естественным причинам на первом году жизни — известный факт. В совокупности с потерями от антропогенных факторов — это те критерии, которые не позволяют быстро расти численности тигра».

Специалисты отметили, что при осмотре тела тигра следов огнестрельного ранения не обнаружили. Не нашли они и следов присутствия на месте происшествия человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«В ходе исследования территории найдены следы тигрицы и тигренка и место, примерно в 30 км от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигренок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное, сможет экспертиза, — добавил директор службы по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края Юрий Колпак. — Операция по изъятию тела тигренка усложнялась тем, что тигрица не бросила своего детеныша, она кружила неподалеку. Специалисты, работавшие на месте, постоянно слышали ее рычание».

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета прошлого года, этих хищников осталось в дикой природе 480−540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.

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