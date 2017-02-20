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09:57 (мск), источник: VN.RU

Занесенные снегом машины с рыбаками нашли на берегу озера Кривое

Потерявшихся в снегопад алтайских рыбаков нашли живыми на берегу озера Кривое в Карасукском районе Новосибирской области. Их автомобили попали в снежный занос, и они не смогли самостоятельно выбраться. Их состояние оценивается как удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.

Сообщение о том, что группа рыбаков из Алтайского края попала в снежный занос в районе озера Кривое в Карасукском районе области, поступило около часа ночи 20 февраля. На вызволение автомобилей из снежного плена выдвинулся трактор, однако к семи утра он не смог отыскать пропавших. Утром на поиски дополнительно снарядили силы Карасукского поисково-спасательного отряда.

Изначально была информация о трех пропавших автомобилях с восьмью пассажирами. Одновременно с поисками спасатели уточняли информацию.

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— Трасса от озера Кривое всего одна, трактор по ней проехал, никого не нашел. Звонил всего один человек с сообщением о пропавших. Сейчас мы проверяем эту информацию, — сообщил корреспонденту VN.ru Павел Винаков.

Спустя несколько часов занесенные снегом автомобили обнаружили на берегу озера Кривое.

— Примерно в четырех километрах от села Благодатское на берегу озера Кривое в Карасукском районе спасателями обнаружены три машины, в них — три человека. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются, — говорится в сообщении областного МЧС.

Самостоятельно вызволить автомобили из снежного плена не удалось. Для оказания помощи к месту обнаружения автомобилей направлен трактор К-700 администрации Благодатского сельского совета.

Всего в проведении поисково-спасательных работ задействовано 11 человек и пять единиц техники.

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