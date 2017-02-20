В микрорайоне Гайва автомобилист снес автобусную остановку

О происшествии на улице Новогайвинская сообщили очевидцы в социальных сетях. Черный «Форд Фокус» не поделил дорогу с автобусной остановкой возле железнодорожного переезда у выезда из микрорайона.

В результате ДТП повреждения получила конструкция остановки общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.