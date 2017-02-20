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10:02 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне Гайва автомобилист снес автобусную остановку

Вечером 19 февраля в Орджоникидзевском районе города произошло ДТП. Водитель на легковом автомобиле врезался в остановку общественного транспорта и снес ее.

О происшествии на улице Новогайвинская сообщили очевидцы в социальных сетях. Черный «Форд Фокус» не поделил дорогу с автобусной остановкой возле железнодорожного переезда у выезда из микрорайона.

В результате ДТП повреждения получила конструкция остановки общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.

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