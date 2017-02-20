Коммунальной аварией в Красноглинском районе Самары займется прокуратура

В пятницу, 17 февраля, прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова, с участием руководителей структурных подразделений правительства Самарской области, представителей региональных ГУ МЧС и прокуратуры, администрации Самары, коммунальных служб, подрядной организации, осуществляющей ремонт Московского шоссе, и др, на котором был рассмотрен ход работ по устранению коммунальной аварии в Красноглинском районе, сообщает правительство Самарской области.

Напомним, 16 февраля в Красноглинском районе Самары на водоводе диаметром 700 мм произошла коммунальная авария. В результате без холодного водоснабжения остались более 72 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах: Мехзавод (454 жилых дома, четыре школы, четыре детских сада), Крутые Ключи (213 жилых дома, три школы), Шведская Слобода (шесть жилых домов).

В ликвидации аварии принимали участие специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» и оперативные группы областного МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области.

Для жителей был организован подвоз питьевой и технической воды. Маломобильным гражданам — престарелым, инвалидам, одинокопроживающим и семьям с детьми оказывалась помощь по подъему воды.

Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с городскими властями для ускорения процесса ликвидации аварии привлекалась дополнительная техника. Проводилась работа по обеспечению бесперебойной работы котельных района.

По информации главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы» Владимира Бирюкова, 17 февраля в 17:00 холодное водоснабжение было восстановлено. После того, как система заполнилась полностью, вода поступила во все квартиры района.

Александр Нефёдов обратился к прокуратуре с просьбой провести проверку причин возникновения аварии, определить виновника и сумму ущерба, которую виновнику предстоит возместить, а также дать оценку действиям оперативных служб и органов власти при возникновении аварийной ситуации и реагировании на неё.