Пенсионер осужден за ложное сообщение о бомбе в квартире

Нижний Новгород, 20 февраля — АиФ-НН. 78-летний житель Нижнего Новгорода осужден за ложное сообщение о бомбе в квартире, сообщает прокуратура Нижегородской области.

13 сентября около полуночи нетрезвый пенсионер позвонил с сотового телефона на номер «112» и сообщил, что в квартире соседнего дома заложена бомба. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место происшествия, но взрывного устройства не обнаружили.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч.1 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественных опасных последствий». Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей и взыскал с него причиненный экстренным службам ущерб в сумму более четырех тысяч рублей.