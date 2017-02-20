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09:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Тигрица погибла на железнодорожных путях рядом с Приморьем

18 февраля 2017 года в 22:48 в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края поступило сообщение от оперативного дежурного транспортной полиции Хабаровского края, о том, что недалеко от станции Бойцова (село Розенгартовка, Бикинский район) на железнодорожной насыпи лежит, предположительно, сбитый поездом молодой тигр без признаков жизни. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Центре по изучению и сохранению амурского тигра.

На место, указанное очевидцем, незамедлительно направилась оперативная группа, в которую вошли сотрудники полиции, Центра «Амурский тигр» и КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края, которые зафиксировали данный факт и изъяли труп тигра для проведения экспертизы.

«Печальный факт, что самка амурского тигра погибла. Если предварительная версия — тигренка сбил поезд, подтвердится, то можно предположить, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако, до получения результатов вскрытия, выводы преждевременны, — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра “Амурский тигр” Сергей Арамилев. — Высокая смертность тигрят по естественным причинам на первом году жизни известный факт. В совокупности с потерями от антропогенных факторов — это те критерии, которые не позволяют быстро расти численности тигра».

Специалисты отмечают, что при визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельного ранения не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека.

«В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигренка и место, примерно в 30 км от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигренок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное сможет только экспертиза, — комментирует директор КГКУ “Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий” Хабаровского края Юрий Колпак. — Операция по изъятию тела тигренка усложнялась и тем, что тигрица не бросила своего детеныша, она кружила неподалеку. Специалисты, работающие на месте, постоянно слышали ее рычание».

Пострадавший тигр — самка, примерно 4−5 месяцев. Визуальный осмотр показал, что у животного перелом позвоночника и многочисленные гематомы. В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу. Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которая поручена специалистам Центра «Амурский тигр», ПГСХА и WWF России.

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