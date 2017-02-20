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09:39 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области рано утром шесть пожарных тушили полыхавший дом

Они использовали две единицы техники.

Источник: Новости Воронежа

В 6:21 утра понедельника, 20 февраля, на улице Красная села Чигорак, расположенного в Борисоглебском районе, вспыхнул пожар. Огонь повредил вещи на площади в два «квадрата». Также повреждены 6 квадратных метров стены.

«Никто на пожар не пострадал и не погиб», — рассказали в МЧС.

На месте работали шесть человек и две единицы техники. Теперь предстоит установить причину возгорания.

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