В Нижегородской области пенсионер погиб при пожаре в собственном доме

Пожар случился в селе Мотовилово на ул. Мира около часа дня. На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение в МЧС.

В результате сгорел дом на площади 30 кв м. На месте происшествия было найдено тело 62-летнего погибшего хозяина дома.

Причина возгорания — неосторожность при курении.

Юлия Исаева.