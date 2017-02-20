В Нижегородской области пенсионер погиб при пожаре в собственном доме
В Арзамасском районе Нижегородской области произошел пожар в личном жилом доме. Погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В Арзамасском районе Нижегородской области произошел пожар в личном жилом доме. Погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар случился в селе Мотовилово на ул. Мира около часа дня. На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение в МЧС.
В результате сгорел дом на площади 30 кв м. На месте происшествия было найдено тело 62-летнего погибшего хозяина дома.
Причина возгорания — неосторожность при курении.
Юлия Исаева.