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09:39 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области пенсионер погиб при пожаре в собственном доме

В Арзамасском районе Нижегородской области произошел пожар в личном жилом доме. Погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар случился в селе Мотовилово на ул. Мира около часа дня. На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение в МЧС.

В результате сгорел дом на площади 30 кв м. На месте происшествия было найдено тело 62-летнего погибшего хозяина дома.

Причина возгорания — неосторожность при курении.

Юлия Исаева.

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