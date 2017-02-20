8 экстремистов из Балхаша просят смягчить приговор
Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
Восемь осужденных за подготовку теракта жителей Балхаша подали апелляцию в Карагандинский областной суд. Они полностью признают свою вину и просят смягчить им приговор, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Напомним, задержаны все восемь человек были 27 июня 2016 года. По данным КНБ, члены радикальной группировки планировали совершить серию террористических актов по Карагандинской области. Изъяты компоненты к взрывному устройству, огнестрельное оружие и иные вещественные доказательства. Арестованные являлись салафитами и в дальнейшем планировали уехать в Сирию для поддержки экстремистов.
В декабре 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал их виновными по части 1 статьи 257 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», а также части 5 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Все восемь человек были приговорены к лишению свободы от 10 до 14 лет. Четверо осужденных приходятся друг другу родственниками. Самый старший родился в 1977 году, самый младший — в 1987.