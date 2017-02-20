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10:00 (мск), источник: Tengrinews

8 экстремистов из Балхаша просят смягчить приговор

Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Источник: Tengrinews

Восемь осужденных за подготовку теракта жителей Балхаша подали апелляцию в Карагандинский областной суд. Они полностью признают свою вину и просят смягчить им приговор, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. Как сообщили в пресс-службе областного суда, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

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Напомним, задержаны все восемь человек были 27 июня 2016 года. По данным КНБ, члены радикальной группировки планировали совершить серию террористических актов по Карагандинской области. Изъяты компоненты к взрывному устройству, огнестрельное оружие и иные вещественные доказательства. Арестованные являлись салафитами и в дальнейшем планировали уехать в Сирию для поддержки экстремистов.

В декабре 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал их виновными по части 1 статьи 257 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», а также части 5 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Все восемь человек были приговорены к лишению свободы от 10 до 14 лет. Четверо осужденных приходятся друг другу родственниками. Самый старший родился в 1977 году, самый младший — в 1987.

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