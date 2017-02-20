Участника комсомольской преступной группы задержали в Симферополе

Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и потребовали у него ценное имущество. Фигуранты угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Они забрали украшения, технику и деньги. Общий ущерб составил 223 тысячи рублей.

Четверо подельников задержанного уже осуждены. 36-летний фигурант был объявлен в федеральный розыск. Сейчас он находится под арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.