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10:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Участника комсомольской преступной группы задержали в Симферополе

В Симферополе задержали комсомольчанина. В январе 2008 года мужчина вместе с подельниками совершил разбойное нападение.

Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и потребовали у него ценное имущество. Фигуранты угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Они забрали украшения, технику и деньги. Общий ущерб составил 223 тысячи рублей.

Четверо подельников задержанного уже осуждены. 36-летний фигурант был объявлен в федеральный розыск. Сейчас он находится под арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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