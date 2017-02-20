Больницу обокрали в Приморье
Молодой человек проник в больницу и похитил медицинские инструменты и лекарства в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Молодой человек проник в больницу и похитил медицинские инструменты и лекарства в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
«В дежурную часть отдела МВД России по городу Находка поступило сообщение о краже. По словам медработников, из больницы в поселке
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже 28-летнего жителя поселка Ливадия, часть похищенных медикаментов была изъята.
По версии следствия, мужчина ночью через окно проник в хирургическое отделение больницы, где похитил медицинские инструменты. Далее он прошел в аптечный пункт, расположенный в этом же здании, и украл инсулиновые препараты.
«Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.