Главврач больницы в Башкирии прокомментировал смерть годовалого пациента

Семья живет в селе Новоилеково Бакалинского района. Отец — учитель информатики. Его сын умер в больнице от отека легких. Несмотря на тяжесть утраты, мужчина не винит врачей в смерти сына: «Врачи больницы сделали все возможное, действовали профессионально и своевременно, до самого конца были с моим сыном. Извините, больше я говорить не могу», — рассказал отец мальчика.

Тем не менее, один из односельчан семьи полагает, что причиной смерти мальчика могла быть врачебная ошибка: «Вроде бы, мальчику первоначально был поставлен неверный диагноз, его лечили не от того. А когда это обнаружился отек легких, было уже поздно».

За комментарием портал ProUfu.ru обратился в больницу, где ребенок проходил лечение. «У нас работают квалифицированные врачи, и все они имеют сертифицированную специальность. Я абсолютно уверена в их действиях. А что касается этого конкретного случая — простите, это врачебная тайна», — рассказала главврач.