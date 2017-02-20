Стали известны подробности нападения на водителя Volkswagen Tiguan в центре Краснодара

Как сообщал «Югополис», поздним вечером в субботу на углу улиц Северной и Тургенева в краевом центре группа людей, передвигавшихся на автомобиле «Лада Приора» с номерами республики Ингушетия, преследовали Volkswagen Tiguan, в результате чего произошла авария.

— Изначальная информация о том, что нападавшие были вооружены ножом, не подтвердилась, — рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару. — Нам удалось восстановить хронику инцидента. Выяснилось, что водитель иномарки подрезал отечественный автомобиль еще на ул. Красной. После этого машины начали преследовать друг друга по ул. Северной. На перекрестке с ул. Тургенева они остановились. Водители начали разбираться друг с другом, причем мужчина, который управлял иномаркой, достал пейнтбольный пистолет.

Его оппоненты пистолет отобрали и начали избивать соперника. Тот сел в свой автомобиль и попытался скрыться, но врезался в столб.

В результате ДТП 26-летняя спутница водителя иномарки получила перелом руки, ей сделали операцию. Самому водителю также потребовалась помощь медиков — врачи зафиксировали у него четыре рваные раны головы.

— Вечером 19 февраля «Лада Приора» была задержана, — продолжает Артем Коноваленко. — За рулем находилась 26-летняя жительница Павловского района. Также в салоне автомобиля была 19-летняя краснодарка. Девушки доставлены в отдел полиции.

Расследование инцидента продолжается.