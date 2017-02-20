Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Авария на крупнейшей в США плотине
10Ежегодный Венецианский карнавал
11:17 (мск), источник: Югополис

Стали известны подробности нападения на водителя Volkswagen Tiguan в центре Краснодара

Полиция продолжает расследование инцидента, который произошел в ночь на 19 февраля на перекрестке улиц Тургенева и Северной.

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», поздним вечером в субботу на углу улиц Северной и Тургенева в краевом центре группа людей, передвигавшихся на автомобиле «Лада Приора» с номерами республики Ингушетия, преследовали Volkswagen Tiguan, в результате чего произошла авария.

— Изначальная информация о том, что нападавшие были вооружены ножом, не подтвердилась, — рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару. — Нам удалось восстановить хронику инцидента. Выяснилось, что водитель иномарки подрезал отечественный автомобиль еще на ул. Красной. После этого машины начали преследовать друг друга по ул. Северной. На перекрестке с ул. Тургенева они остановились. Водители начали разбираться друг с другом, причем мужчина, который управлял иномаркой, достал пейнтбольный пистолет.

Его оппоненты пистолет отобрали и начали избивать соперника. Тот сел в свой автомобиль и попытался скрыться, но врезался в столб.

В результате ДТП 26-летняя спутница водителя иномарки получила перелом руки, ей сделали операцию. Самому водителю также потребовалась помощь медиков — врачи зафиксировали у него четыре рваные раны головы.

— Вечером 19 февраля «Лада Приора» была задержана, — продолжает Артем Коноваленко. — За рулем находилась 26-летняя жительница Павловского района. Также в салоне автомобиля была 19-летняя краснодарка. Девушки доставлены в отдел полиции.

Расследование инцидента продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Ростелеком» ускорил трафик для онлайн-игр
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Заслужили? Фильмы, которым дали «Оскар», а мы не поняли – за что Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь