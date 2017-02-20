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11:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

На трассе Саратов — Нижний Новгород погибли шесть человек

На 556 км автодороги Нижний Новгород-Саратов 20 февраля в ДТП погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения ГИБДД в Саратовской области.

Авария произошла в 5:40. 29-летний водитель автомобиля Кia выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

«Там снежный перенос. В него попал на скорости и выкинуло на встречку. У тёмной иномарки передней части вообще нет», — написал в соцсети очевидец ДТП.

Водители машин, а также четверо пассажиров Kia погибли на месте (2 женщины и 3 мужчин). Несовершеннолетних среди погибших не было.

Алена Глазкова.

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