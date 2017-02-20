На трассе Саратов — Нижний Новгород погибли шесть человек

Авария произошла в 5:40. 29-летний водитель автомобиля Кia выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

«Там снежный перенос. В него попал на скорости и выкинуло на встречку. У тёмной иномарки передней части вообще нет», — написал в соцсети очевидец ДТП.

Водители машин, а также четверо пассажиров Kia погибли на месте (2 женщины и 3 мужчин). Несовершеннолетних среди погибших не было.

Алена Глазкова.