Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Российские ученые сделали невероятное открытие
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Авария на крупнейшей в США плотине
10Ежегодный Венецианский карнавал
10:33 (мск), источник: Sputnik.by

Суд по делу о кровавой резне в ТЦ «Новая Европа» начался в Минске

Обвиняемый Казакевич из клетки рассматривает многочисленных журналистов, он не похож на того человека с фотографий, которые появились в сети после событий в ТЦ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Минский городской суд в понедельник 20 февраля начал рассмотрение уголовное дело о кровавой резне в торговом центре «Новая Европа», передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

В зале судебного заседания нет свободных мест — начало процесса освещают более 30 журналистов, также в зале находятся студенты вуза, где учился обвиняемый, родственники и потерпевшие.

В зале также присутствует сурдопереводчик для дочери погибшей в ТЦ «Новая Европа» женщины.

Читайте также
Завершено расследование уголовного дела об убийстве в «Новой Европе»

Казакевича защищает один адвокат. Обвиняемый спокойно смотрит, как его снимают многочисленные фотокорреспонденты и телекамеры. У него изменилась прическа — он пострижен налысо.

Материалы уголовного дела составляют около 20 томов. Председательствует на процессе судья Петр Орлов.

Обвиняемый Владислав Казакевич сообщил суду, что родился 17 февраля 1998 года, учился в университете МИТСО на юрфаке, не призывался на воинскую службу, к уголовной ответственности не привлекался. 8 октября он был задержан и 13 октября 2016 года заключен под стражу. На вопросы суда о том, когда ему были вручены копии постановлений, он отвечает односложно «да», «нет», «не помню».

Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд по делу о кровавой резне в ТЦ 'Новая Европа' начался в Минске
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Заслужили? Фильмы, которым дали «Оскар», а мы не поняли – за что Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь