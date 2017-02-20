Неудачна охота: сотрудник СЧС госпитализирован с огнестрельным ранением

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Мужчину перевезли в столичную больницу и прооперировали. Полиция расследует инцидент.

«31-летнего мужчину привезли накануне вечером экипажем АВИАСАН в столичный Институт скорой помощи. Ведется следствие. По предварительной информации, он получил ранение в живот, но жизненно важные органы задеты не были. Таким образом, его жизнь вне опасности», — сообщида пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.