В Прикамье за пьяную езду осужден замначальника ФССП Березников

В Пермском крае суд вынес приговор в отношении теперь уже бывшего высокопоставленного чиновника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе краевой прокуратуры, экс-заместитель начальника федеральной службы судебных приставов по городу Березники осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Уголовное дело рассматривалось в Березниковском судебном районе Пермского края. Мировой судья судебного участка № 5 признал бывшего пристава виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В надзорном ведомстве указали на тот факт, что ранее мужчина уже подвергался административному наказанию (был лишен права упрвлятьуправления транспортными средствами сроком на один год и восемь месяцев) по этой же статье.

Установлено, что в декабре 2016 года мужчина, управляя личным автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие, при этом экс-чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил обвиняемого к 400 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два с половиной года.

Добавим, в 2016 году в Пермском крае отмечен рост ДТП по вине пьяных водителей, управляющих легковыми автомобилями. По данным краевой Госавтоинспекции, за год произошло 264 аварии (рост почти на 30% по сравнению с 2015 годом), в них погибло 73 человека (рост 21,7%), ранения получило 378 человек (рост 25,6%). Пьяные водители грузовиком стали виновниками 12 аварий (рост 140%), в них травмировано 14 человек (рост 133%).