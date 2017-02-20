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17:51 (мск), источник: Prokazan.ru

Полиция Казани возбудила дело на жителей Азербайджана, «исполосовавших» уборщика снега

В Казани сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Азербайджана, которые в минувшую субботу напали с ножом на водителя снегоуборочной машины из-за спора о парковке, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в субботу в 8:30 30-летний водитель снегоуборочной машины «МАЗ» очищал парковку, к нему подъехала иномарка, мужчинам в которой не понравилось, что перед ними преграда, мешающая им припарковаться.

 — Возник спор, в результате они исполосовали спину водителя «МАЗа» ножом, — рассказал ProKazan.ru очевидец.

По данному факту в отношении 25-летнего и 31-летнего жителей Азербайджана было возбуждено дело по статье «Хулиганство», они были задержаны.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.

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