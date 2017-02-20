Полиция Казани возбудила дело на жителей Азербайджана, «исполосовавших» уборщика снега

Напомним, в субботу в 8:30 30-летний водитель снегоуборочной машины «МАЗ» очищал парковку, к нему подъехала иномарка, мужчинам в которой не понравилось, что перед ними преграда, мешающая им припарковаться.

— Возник спор, в результате они исполосовали спину водителя «МАЗа» ножом, — рассказал ProKazan.ru очевидец.

По данному факту в отношении 25-летнего и 31-летнего жителей Азербайджана было возбуждено дело по статье «Хулиганство», они были задержаны.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.