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11:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Кроссовер столкнулся с автобусом в Волгограде

Кроссовер столкнулся с автобусом в Ворошиловском районе Волгограда.

19 февраля в 02:15 41-летний водитель автомашины «Фольксваген Туарег», двигаясь по улице Череповецкой, не выдержал дистанции до впереди идущего автобуса. В итоге столкнулся с «Лиазом» под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 40-летний пассажир автомашины «Фольксваген» с травмами были госпитализированы, — сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

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