Кроссовер столкнулся с автобусом в Волгограде

19 февраля в 02:15 41-летний водитель автомашины «Фольксваген Туарег», двигаясь по улице Череповецкой, не выдержал дистанции до впереди идущего автобуса. В итоге столкнулся с «Лиазом» под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 40-летний пассажир автомашины «Фольксваген» с травмами были госпитализированы, — сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.