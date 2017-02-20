Воронежские полицейские остановили на трассе машину с 2 кг наркотиков

В воскресенье, 19 февраля, воронежские полицейские на посту ДПС в Богучарском районе остановили «ВАЗ». За рулем был 27-летний безработный мужчина из Ставропольского края.

Стражи порядка решили досмотреть автомобиль. В салоне они обнаружили два пакета с подозрительным веществом. Его отправили на экспертизу.

«Исследование показало, что изъятое вещество — синтетический наркотик, — сообщают в пресс-службе регионального МВД. — Его общий вес составил 1991,53 грамма».

Сейчас по факту произошедшего возбудили дело за незаконную перевозку наркотиков в крупном размере (ч.3, ст. 228 УК РФ). Подозреваемого задержали — мужчине грозит до 15 лет колонии.