Директор турфирмы похитила у клиентов 300 тысяч рублей

С марта по ноябрь 2016 года подозреваемая, являясь директором туристического агентства, получала от клиентов деньги за оплату туров. Потом эти суммы женщина забирала себе, а люди оставались ни с чем.

Общий размер причинённого материального ущерба составил порядка 300 тысяч рублей. Всего пострадало шесть клиентов турфирмы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.