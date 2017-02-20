Один человек погиб, один пострадал в ДТП на трассе Ростов — Новошахтинск
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на трассе Ростов — Новошахтинск 20 февраля, сообщает
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на трассе Ростов — Новошахтинск 20 февраля, сообщает
ДТП произошло около 9.00 на 33-м километр дороги.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 врезался в двигавшийся впереди мусоровоз, который остановился для поворота налево.
В результате столкновения водитель легковушки погиб, его пассажир пострадал.
В настоящее время сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.