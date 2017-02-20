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13:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, один пострадал в ДТП на трассе Ростов — Новошахтинск

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на трассе Ростов — Новошахтинск 20 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

ДТП произошло около 9.00 на 33-м километр дороги.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 врезался в двигавшийся впереди мусоровоз, который остановился для поворота налево.

В результате столкновения водитель легковушки погиб, его пассажир пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

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