На Кубани директор агентства по подбору персонала занимался подделкой документов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в октябре 2016 года директор одного из новороссийских агентств по набору персонала для судов загранплавания за денежное вознаграждение изготовил для своего клиента документы на выдачу удостоверения личности моряка и мореходной книжки.

Эти документы давали право мужчине трудоустроиться на суда загранплавания. Данный факт был выявлен и задокументирован сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали по месту работы.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Директору агентства по подбору персонала грозит до 2-х лет лишения свободы.