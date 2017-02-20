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13:25 (мск), источник: Югополис

На Кубани директор агентства по подбору персонала занимался подделкой документов

По версии следствия, 38-летний новороссиец изготовил своему клиенту представление на выдачу удостоверения моряка и мореходной книжки, дающие ему право трудоустроиться на суда загранплавания.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в октябре 2016 года директор одного из новороссийских агентств по набору персонала для судов загранплавания за денежное вознаграждение изготовил для своего клиента документы на выдачу удостоверения личности моряка и мореходной книжки.

Эти документы давали право мужчине трудоустроиться на суда загранплавания. Данный факт был выявлен и задокументирован сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Подозреваемого задержали по месту работы.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Директору агентства по подбору персонала грозит до 2-х лет лишения свободы.

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