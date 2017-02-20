Под Волгоградом на 2 месяца установили карантин по бешенству
Карантин по бешенству установили в Котовском районе Волгоградской области на два месяца.
Карантин по бешенству установили в Котовском районе Волгоградской области на два месяца.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По условиям карантина местным жителям запрещено вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, а также проводить выставки этих животных и организовывать торговлю ими, плюс, отлавливать диких животных на карантинной территории и в угрожаемой зоне.
Комитет ветеринарии должен будет провести мероприятия по профилактике заболевания бешенством среди работников и членов гаражного кооператива.