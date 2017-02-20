Под Волгоградом на 2 месяца установили карантин по бешенству

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, карантин установлен на территории города Котово в гаражном кооперативе «Строитель». В качестве эпизоотического очага признана территория радиусом 2 метра от него. Неблагополучным пунктом назван сам гаражный кооператив, а угрожаемой зоной — территория радиусом 1 километр от границ неблагополучного пункта.

По условиям карантина местным жителям запрещено вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, а также проводить выставки этих животных и организовывать торговлю ими, плюс, отлавливать диких животных на карантинной территории и в угрожаемой зоне.

Комитет ветеринарии должен будет провести мероприятия по профилактике заболевания бешенством среди работников и членов гаражного кооператива.